В Петербурге активно ищут специалистов по электросамокатам

В среднем работодатели готовы предложить специалистам от 30 до 50 тыс. рублей.

Совсем недавно кикшеринговые компании вновь вернулись на улицы Петербурга. В связи с чем в настоящий момент в городе открыто порядка 150 вакансий для специалистов по обслуживанию электросамокатов. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы "HeadHunter".

Эксперты выяснили, что каждая пятая вакансия актуальна вдоль сиреневой ветки метро и ещё 11% вакансий актуальны вдоль оранжевой ветки. В среднем работодатели готовы предложить специалистам от 30 до 50 тыс. рублей. В этот список вошли разнорабочие, мастера по ремонту самокатов, мойщики самокатов, водители-расстановщики самокатов, операторы-логисты, а также менеджеры по продажам.

Кроме того, в городе актуальны 35% вакансий для сотрудников с опытом работы от 1 года до 3 лет и 45% вакансий подразумевают обучение с нуля.

Ранее мы писали, что СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов.

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