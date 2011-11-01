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В Петербурге активно ищут специалистов по электросамокатам
Сегодня, 13:43
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В Петербурге активно ищут специалистов по электросамокатам

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В среднем работодатели готовы предложить специалистам от 30 до 50 тыс. рублей.

Совсем недавно кикшеринговые компании вновь вернулись на улицы Петербурга. В связи с чем в настоящий момент в городе открыто порядка 150 вакансий для специалистов по обслуживанию электросамокатов. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы "HeadHunter".

Эксперты выяснили, что каждая пятая вакансия актуальна вдоль сиреневой ветки метро и ещё 11% вакансий актуальны вдоль оранжевой ветки. В среднем работодатели готовы предложить специалистам от 30 до 50 тыс. рублей. В этот список вошли разнорабочие, мастера по ремонту самокатов,  мойщики самокатов, водители-расстановщики самокатов, операторы-логисты, а также менеджеры по продажам. 

Кроме того, в городе актуальны 35% вакансий для сотрудников с опытом работы от 1 года до 3 лет и 45% вакансий подразумевают обучение с нуля.

Ранее мы писали, что СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов.

Фото: pixabay.com

Теги: headhunter, вакансии, электросамокаты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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