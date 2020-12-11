Кикшеринговые компании вернулись на улицы Петербурга

Электросамокаты кикшеринговой компании "Whoosh" вновь доступны для петербуржцев, однако с рядом новых правил. На карте приложения отныне указаны зоны, где запрещено кататься или парковаться, а также где скорость движения не должна превышать 15 км/ч.
Кикшеринг Whoosh возобновил работу в Санкт-Петербурге по регламенту нового соглашения с комитетом по транспорту,
– рассказали в пресс-службе компании.
Также вновь возобновила свою работу кикшеринговая компания "Molnia" с аналогичными правилами.
А вот электросамокаты компании "Eleven" временно не доступны для жителей и гостей Петербурга.
Напомним, Смольный подписал соглашение о правилах работы кикшеринговых компаний. На электросамокатах запрещено ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Большой Конюшенной о Большой Морской улицам, по Дворцовой и Сенатским площадям, по Английской и Дворцовым набережным. На улицах с плотным потоком туристов, в том числе на улицах, прилегающих к Невскому проспекту, скорость ограничат до 10 км/час.
Ранее мы писали, что в Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов.
Фото: Piter.tv; pixabay.com
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