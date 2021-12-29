В Петербурге 160 заведений присоединились к бойкоту против QR-кодов

В списке находятся кальянные, магазины, бары, рестораны и не только.

Ряды петербургских рестораторов и предпринимателей, отказывающихся проверять у посетителей QR-коды, пополняются с каждым днем. Как рассказал на своей странице в Instagram бизнесмен Александр Коновалов, в "Карте сопротивления" уже насчитывается 160 заведений – бары, рестораны, кальянные, магазины и не только.

Городские чиновники обеспокоены массовым бойкотом предпринимателей, поэтому на прошлой неделе бизнес-омбудсмен города Александр Абросимов встретился с рестораторами. На встрече присутствовал и автор "Карты сопротивления" Александр Коновалов. В итоге было принято решение, что Коновалов подготовит письменную аргументацию своей позиции. Абросимов же заявил, что направит в Смольный "дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер".

Однако жители улицы Рубинштейна возмущены этой встречей. Петербуржцы недовольны, что власти города готовы выяснять позицию предпринимателей по введению QR-кодов, а пресекать нарушения в жилых домах, в которых расположены заведения тех же самых бизнесменов, не торопятся.

Бойкот начался на новогодних праздниках, после того, как 2 января в Петербурге ввели QR-коды в магазинах и ресторанах. Бизнес попросил властей отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны.

Фото: pexels.com