Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге состоится панихида по погибшим при теракте в метро
Сегодня, 9:43
0
lesjasap
258

В Петербурге состоится панихида по погибшим при теракте в метро

0
 
 

Город почтит память погибших в результате взрыва бомбы в петербургском метро.

Жители Петербурга почтят память погибших при теракте в метро. Трагедия случилась ровно полгода назад. 
 
3 сентября ровно в 14.30 (время, когда произошел взрыв) состоится траурная панихида. Она пройдет на территории Собора Святой Живоначальной Троицы по адресу Новоизмайловский проспект, 7а. Прийти на церемонию может любой желающий. Об этом сообщает представители пресс-службы Комитета по социальной политике.
 
Кроме того, на станции метро “Технологический институт” разрешается оставить цветы возле места, около которого ранее был организован “мемориал” в память о погибших.
 
Напомним, что  в апреле 2017 года на перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический” прогремел взрыв. В результате теракта погибло 16 человек, включая смертника. Остальные пассажиры получили ранения разной степени тяжести.
Теги: память , панихида , теракт в метро
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5