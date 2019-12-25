Активисты недовольны вступлением в должность Мануэля Мерино.

В Перу прошли массовые манифестации против вступления в должность нового президента. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Telesur. Основные акции протеста состоялись в столице Лиме и других крупных городах. Активисты не хотят, чтобы Мануэль Мерино де Лама пришел на должность вместо отстраненного Мартина Вискарры.

В большинстве демонстрации прошли мирно. В отдельном районе Лимы полиции пришлось применять силу и слезоточивый газ, чтобы остановить протестующих. Пострадавшим помогала бригада скорой помощи. На центральной площади столицы Сан-Мартин в акции приняли участие около 15 тысяч человек. Они несли национальные флаги и плакаты с лозунгами "Мерино - не мой президент", "Перу, я люблю тебя, поэтому защищаю". По мнению толпы, народ не избирал на пост Мерино, поэтому чиновник не может его представлять.

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