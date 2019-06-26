Журналисты напомнили о о проблемах с поставками украинских самолетов заказчику.

В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой". Об этом сообщается на официальном сайте Федерации журналистов. Эксперты отмечают, что альтернативу поставкам может предложить Москва. Ранее стало известно о том, что Перу приостанавливает действие контракта на закупку Ан-178 у Киева. Документ был подписано в 2019 году в целях замены устаревающих самолетов Ан-32 национальной полиции.

Замена и адаптация этих деталей на детали западного и украинского производства, период испытаний которых начнется в конце 2020 года, что подразумевает около 1800-2000 летных часов в год и наличие около пяти прототипов, которыми не располагает украинская сторона публикация журналистов Перу

В Перу уверены, что год назад Украины дезинформировала заказчика. Киев пообещал, что проблем с заменой российским деталям для самолета не будет. Однако на данный момент Ан-178 готов лишь на 40%, так как найти для него комплектующие на Украине не смогли. Также борт не получил международную сертификацию.

Генерал Альфредо Вильдосо Рохас, присутствовавший на подписании контракта, сейчас находится в тюрьме по коррупционному делу. В Перу отметили, что закупка Ан-178 у Украины велась в нарушении местного законодательства.

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