Франсиско Сагасти назначен временным главой государства.

В Перу избрали третьего за неделю президента. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала TV Perú. По данным СМИ, временную должность получил депутат Конгресса страны Франсиско Сагасти. За кандидата отдали голоса 97 парламентариев, против него оказались только 26 человек. Пост вице-президента отдан Мирте Васкесу. Временный глава даст присягу днем 17 ноября.

Напомним, что Франсиско Сагасти является инженером. Ранее он работал во Всемирном банке. Чиновник сменил в должности Мануэля Мерино, который объявил о своей отставке 15 числа. Это решение связано с массовыми протестами в Перу. Мерино удалось поуправлять государством только пять дней с момента избрания его парламентом. Его предшественнику Мартину Вискарре депутаты объявили импичмент из-за обвинений в коррупции.

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Видео: YouTube / T13