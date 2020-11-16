Президент Перу объявил о своей отставке после массовых беспорядков

Решение обусловлено протестами.

Президент Перу Мануэль Мерино объявил о своей отставке после массовых беспорядков. Он пробыл на посту всего пять дней.

Об отставке политик сообщил во время выступления по радио RPP. По его словам, решение обусловлено протестами, которые длятся несколько дней, а также их жёсткими разгонами. Два человека погибли, 63 госпитализированы.

Хочу сообщить, что заявляю о своей отставке с поста президента республики. Мануэль Мерино, президент Перу

Ранее в Перу прошли массовые манифестации против вступления в должность нового президента.

Видео: YouTube / Latina.pe