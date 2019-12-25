Шеф полиции не стал подтверждать гибель сотрудника.

В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой. По информации от официального представителя оборонного ведомства США, главы Ллойда Остина не было в момент атаки внутри здания. Чиновник был в Белом доме в этот момент, однако сейчас он уже вернулся к работе в ведомстве. Джон Кирби заметил, что Остина держали в курсе и немедленно информировали после произошедшего.

Шеф полиции Пентагона во время брифинга с журналистами заявил о том, что стрельба началась в 10 часов по местному времени (в 17 часов по московскому времени). Преступник напал на офицера правоохранительных органов. В настоящее время расследование передано представителям ФБР.

Беспокойств о том, что инцидент может продолжаться, нет. Расследование ведется активно, я не могу вдаваться в детали. шеф полиции Пентагона

Офицер не смог раскрыть информацию о мотивах преступника, а также о количестве возможных подозреваемых и участниках стрельбы. Он не стал подтверждать сведения о гибели своего коллеги во время операции.

Напомним, что огонь открыл неизвестный на автобусной остановке в комплексе Пентагона. После этого здание закрыли, из помещения перестали выпускать людей. В СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона. Транспортное средство сопровождал кортеж из служебных машин полиции и мотоциклов. После этого офицеры выстроились перед зданием госпиталя, отдавая честь. В прессе также заявили о трех пострадавших.

В Пентагоне не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ.

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