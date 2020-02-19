При стрельбе рядом с Пентагоном пострадали несколько человек

Огонь открыли на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны США.

Рядом с Пентагоном, зданием Минобороны США, при стрельбе пострадали несколько человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на очевидцев.

Отмечается, что в здании ввели процедуру блокировки после того, как на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны, был открыт огонь.

Пока что мы подтверждаем только сам факт блокировки, — сказал представитель охранного агентства в ведомстве Крис Лайман.

По его словам, сейчас возле здания находиться может быть опасно, так как инцидент не завершен.

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Видео: Youtube/FOX 5 Washington DC