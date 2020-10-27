Еще 70 человек получили ранения.

В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Dawn. Позже официальный представитель госпиталя Lady Reading Мохаммад Асим уточнил, что на данный момент известно о 70 пострадавших. Трагедия произошла в городе Пешавар. Раненым была оказана медицинская помощь.

Семь погибших и 70 раненых, включая детей, были доставлены в учреждение Мохаммад Асим, сказал официальный представитель госпиталя Lady Reading

Полиция заявила, что причины взрыва устанавливаются. В СМИ отметили, что разрабатывается версия о том, что в здание пронесли самодельную бомбу. Сведения первоначально поступили от старшего суперинтенданта правоохранительных органов Мансура Амана. Сейчас место взрыва оцеплено, эксперты собирают доказательства. Очевидцы рассказали, что инцидент со взрывом произошел в тот момент, когда в семинарии велось занятие по изучению Корана.

В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты.

Видео: Twitter/Ayush suryavanshi