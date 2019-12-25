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В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты
Сегодня, 9:26
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lesjasap

В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты

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Еще шестеро рабочих пострадали, девять человек остаются под завалами.

По меньшей мере 12 человек погибли при обрушении шахты по добыче мрамора на севере-западе Пакистана. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Geo.tv со ссылкой на заявление полиции. На данный момент известно, что еще шестеро шахтеров пострадали, девять человек остаются под завалами. Их судьба остается неизвестной.

Трагедия произошла 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Из-под завалов удалось извлечь тела погибших и шестерых пострадавших. Последние госпитализированы. Спасатели продолжают поиски оставшихся под обломками шахты рабочих.

Согласно заявлению заместителя комиссара полиции Пакистана, количество жертв может вырасти. В поисковым мероприятиям будет подключена спецтехника, а также направлена дополнительная группа спасателей.

Пятеро полицейских погибли в результате перестрелки в Пакистане.

Теги: мохманд, обрушение, пакистан, хайбер-пахтунхва, шахта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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