В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты

Еще шестеро рабочих пострадали, девять человек остаются под завалами.

По меньшей мере 12 человек погибли при обрушении шахты по добыче мрамора на севере-западе Пакистана. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Geo.tv со ссылкой на заявление полиции. На данный момент известно, что еще шестеро шахтеров пострадали, девять человек остаются под завалами. Их судьба остается неизвестной.

Трагедия произошла 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Из-под завалов удалось извлечь тела погибших и шестерых пострадавших. Последние госпитализированы. Спасатели продолжают поиски оставшихся под обломками шахты рабочих.

Согласно заявлению заместителя комиссара полиции Пакистана, количество жертв может вырасти. В поисковым мероприятиям будет подключена спецтехника, а также направлена дополнительная группа спасателей.

Пятеро полицейских погибли в результате перестрелки в Пакистане.