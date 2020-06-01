В Окленде обстреляли здание американской полиции

В ходе беспорядков офицеры полиции задержали троих участников стрельбы.

В американском городе Окленд (штат Калифорния) обстреляли здание американской полиции. Об этом сообщили официальные представители правоохранительных органов через аккаунт в Twitter. По данным очевидцев, административное здание подвергнулось нападению в ночь с воскресенья на понедельник.

Сообщений о пострадавших не поступало. Офицеры задержали трех человек в связи с этой стрельбой полиция Окленда

В результате беспорядков полиции пришлось задержать троих протестующих. Днем ранее один из представителей Федеральной охранной службы США погиб из-за стрельбы в Окленде, еще один - ранен.

Опубликованы кадры драки погибшего чернокожего с полицейскими в машине. Ариана Гранде, Тимати Шаламе и другие звезды вышли на улицы во время беспорядков.

Видео: Youtube/ KPIX CBS SF Bay Area