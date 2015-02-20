Неизвестные пытались вырвать портрет с лентой из рук женщины.

В Одессе произошла массовая драка из-за георгиевской ленты. Об этом сообщает "РИА Новости". Инцидент произошел в ходе шествия "Бессмертного полка".

По данным агентства, неизвестные люди попытались вырвать из рук женщины портрет с прикрепленной к нему георгиевской лентой. Пресечь эти действия попытались находящиеся рядом сотрудники правоохранительных органов. На опубликованном в интернете ролике запечатлена сама драка, а также крик женщины за кадром.

По некоторым данным, лента была прикреплена к портрету маршала Георгия Жукова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что агрессорам нет пощады и прощения.

Видео: Telegram / Курс Одесса