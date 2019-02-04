Еще 40 человек считаются пропавшими без вести.

В Непале 11 человек погибли в результате схода оползня. Об этом сообщили местные журналисты из издания Kathmandu Post. В СМИ уточнили, что еще 40 жителей считаются пропавшими без вести, а четверо получили ранения. На месте трагедии ведется поисково-спасательная операция.

На данный момент известно, что инцидент произошел в ночь на 3 августа в 180 километрах к западному направлению от столицы Катманду. Землей накрыло крыши более 40 домов. Также стихия повредила объекты транспортной инфраструктуры, включая дорожные полотна и мосты.

Напомним, что в 2020 году в Непале в период муссонных дождей из-за природных катаклизмов погибли 285 человек.

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу.

Видео: YouTube / TV Annapurna