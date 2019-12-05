В "Нафтогазе" обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа

Они лишь покрывают расходы оператора ГТС Украины.

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа. В компании объяснили, что не считают предложенные тарифы завышенными. Они рассчитаны по европейскому варианту. Об этом сообщил исполнительный директор в своем аккаунте на Facebook.

Расчеты только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным прокомментировал эксперт

Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики. Там Россия может обосновать свою позицию по необходимости снижения тарифов на транзит газа. Это произойдет, если коллеги посчитают предложение "Нафтогаза" невыгодным для РФ экспорта газа. Однако исполнительный директор считает, что тарифы Украины не выше тех, что могут предоставить конкуренты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа.

Фото: Facebook/Yuriy Vitrenko

Видео: YouTube/CareerOneStop