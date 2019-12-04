В настоящий момент ведутся трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии.

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа. Об этом пишут РИА Новости.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года. В настоящий момент страны ведут трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии. По словам Путина, "Нафтогаз" выдвинул экономически невыгодные условия, которые РФ принять не может. В частности, он потребовал от "Газпрома" выплаты долга в 3 млрд долларов. В свою очередь российская компания готова к дальнейшему сотрудничеству, однако просит Украину обнулить все судебные требования.

Ранее мы писали, что Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет.

Видео: YouTube / CareerOneStop