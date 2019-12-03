Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Контракт вступит в силу 1 января 2020 года.

Украинская компания "Укртранснафт" и российская "Транснефть" продлили действующий контракт на транзит нефти через территорию Украины. Соглашение рассчитано на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом говорится на странице "Укртранснафта" в Facebook.

Базовые принципы сотрудничества двух стран остались без изменений. Среди них порядок оплаты услуг и взаимодействие технических служб операторов. Ряд положений приведено в соответствие с нынешней ситуацией на рынке услуг по транспортировке нефти.

В настоящее время Россия и Украина продолжают переговоры о заключении нового контракта на транзит газа. "Нафтогаз" считает, что "Газпром" закрутит газовый вентиль 1 января 2020 года. При этом украинская компания не хочет выполняет требования российского партнера. В частности "Газпром" предлагает продлить действующий контракт или заключить новый на один год, а также обнулить все судебные требования. "Нафтогаз" считает выдвинутые условия неприемлемыми и требует выплаты долга в размере 3 млрд долларов.

Видео: YouTube / CareerOneStop