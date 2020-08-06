Город накрыли муссонные дожди и грозы.

В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков. Об этом сообщили представители метеорологического департамента Индии. Эксперты объяснили, что на территорию страны пришел мощный муссонный ливень. В ряде районов мегаполиса выпало порядка 330 мм осадков. Этот показатель Мумбаи достиг за период с 08:30 утра 5 августа до 08:30 утра 6 августа.

Синоптики напомнили, что в течение нескольких дней в Мумбаи продолжаются муссонные дожди и грозы. Утром 4 августа власти города приняли решение закрыть все офисы и учреждения. Продолжают работать только экстренные службы. Жителей города призывают не выходить на улицу без необходимости. В регионе ограничено транспортное движение. В Мумбаи не ходят поезда. Частично ливни затопили дороги в отдельных районах.

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