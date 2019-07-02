Мумбаи: Из-за сильных ливней погибли 16 человек

Мощными потоками воды обрушились стены, которые упали на людей.

В ночь на вторник в Мумбаи и окрестностях прошли сильные ливни, которые унесли по меньшей мере 16 жизней.

Обрушившиеся ливни на Мумбаи и его окрестности принесли огромные потоки воды, которые привели к обрушению ветхих зданий. Так в районе Малад Ист обрушившаяся стена убила 13 человек. Под завалами, возможно, будут найдены еще погибшие. В соседнем Тхана при подобных обстоятельствах так же погибли люди.

На данный момент сообщается о 16 погибших и десятках пострадавших. В регионе отменены занятия в школах, приостановлено движение пассажирского транспорта.

Сегодня ранее: Из-за паводка в Иркутской области погибли 14 человек, 13 пропали без вести, 191 человек госпитализировано в больницы.

Видео: YouTube/NDTV