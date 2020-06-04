Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

На столицу надвигается серьезная непогода.

Вслед за другими регионами России с серьезными погодными сложностями может столкнуться и Москва. В столице уже объявлен повышенный уровень метеорологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра. В городе введен "оранжевый" режим из-за надвигающейся грозы и сильного ветра.

Сообщается, что "оранжевый режим" также распространится на Подмосковье. Непогода может продлиться до двух суток. В частности, предупреждение об опасном ветре продлится в Москве до полуночи. А общий режим "грозы", опасной для граждан, объявлен до ночи следующего дня.

Синоптики уточняют, что порывы ветра могут достигать 17 м/с. Это та сила, которая может нанести серьезный ущерб жизни и здоровью человека.

Видео: Piter TV