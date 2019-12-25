В Московской области могут завершить газификацию раньше срока

Власти региона рассчитывают на поддержку правительства РФ и "Газпрома".

Полная газификация Подмосковья может завершиться раньше 2030. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на генерального директора "Мособлгаза" Игоря Баранова.

Напомним, в послании президента России Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что россияне не должны платить за подводку газа к границе участка. По словам Баранова, власти Подмосковья способны выполнить поручение главы государства к 2030 году, однако эти сроки можно сократить, если регион поддержат правительство страны и "Газпром".

Сегодня у нас самый высокий процент газификации населения <…> Ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов общей численностью 10 тысяч жителей, всего с начала программы газифицировано более 400 тысяч жителей. Игорь Баранов, гендиректор "Мособлгаза"

Баранов отметил, что на газификацию Московской области до 2030 года выделено еще 34 миллиарда рублей. Это позволит подвести газ 184 тысячам жителей региона.

Ранее Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким.

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