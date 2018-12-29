В Московской клинике женщина потеряла зрение после укола красоты

Следственные органы занялись расследованием.

В одной из частных клиник на юге Москвы женщина после инъекции потеряла зрение.

ЧП произошло в конце декабря 2018 года. 34-летняя женщина обратилась в косметологическую клинику, во время процедур ей ввели инъекцию, после которой молодая женщина ослепла.

25 декабря 2018 года в одной из частных клиник, расположенной на юге Москвы, 34-летней женщине при оказании косметологической услуги ввели препарат, после чего у пострадавшей пропало зрение. В результате пациентку госпитализировали в городскую больницу. СУ СК РФ по г. Москва

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках уголовного дела допрошены руководство и сотрудники частной клиники. После полного прохождения лечения пострадавшей и получения всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ по г. Москва

На данный момент женщина до сих пор проходит лечение. Сможет ли пострадавшая восстановить зрение, не сообщается. Расследование уголовного дела продолжается.