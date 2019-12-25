В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Иммунитет сформируется к осени 2021 года.

Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется у россиян к сентябрю текущего года. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе брифинга.

На вопрос журналистов, будет ли сформирован иммунитет населения России к осени 2021 года, Мурашко ответил утвердительно.

Будет. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Также министр добавил, что вакцинация в России проходит в плановом режиме.

Напомним, Мурашко ранее заявил, ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. По его словам, решение о смягчении ограничений необходимо принимать с учетом эпидемиологической обстановки в регионах России.

Ранее в Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса.

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