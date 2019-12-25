В Минске рассказали о создании "живой вакцины" от коронавируса.

Александр Лукашенко заявил о создании в Белоруссии вакцины от COVID-19. По информации от главы государства, местные ученые разработали препарат накануне, 6 мая. Политик уточнил, что разработка отличается от уже существующих в мире, но решил не приводить детали. Он только заметил, что говорит о "живой вакцине".

В пробирке мы вчера получили свою вакцину. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину...Завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В феврале Москва передала Минску технологии по изготовлению "Спутник V". Во время общения с Владимиром Путиным Александр Лукашенко упоминал о том, что республика рассчитывает создать отечественный препарат от инфекции к осени 2021 года.

Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли Белоруссии в борьбе с коронавирусом.

Фото: Telegram/Пул Первого