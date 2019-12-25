В Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса

Берлин не планирует снимать ограничения, введенные из-за пандемии.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил о победе над третьей волной пандемии. Чиновник рассказал об этом журналистам на пресс-конференции.По мнению специалиста, властям удалось улучшить эпидемиологическую обстановку по стране, но уровень заражений все еще остается на высоком уровне.

Третья волна, как кажется, остановлена. Йенс Шпан, глава Минздрава ФРГ

В настоящее время суточный прирост новых пациентов с COVID-19 по стране упал на две-четыре тысячи человек в сутки по сравнению с результатами прошлой недели. В Германии действует карантин и ведется массовая вакцинация. При этом кабмин заявил, что не может отказаться от большей части ограничений, пока доля с иммунитетом от коронавируса не будет выше 80 процентов.

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