Вальдемар Гердт рассказал о многомиллиардных штрафах для Берлина, если тот захочет отказаться от "Северного потока-2".

В ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России. Телеканал "360" взял интервью у немецкого депутата Вальдемара Гердта. Журналисты узнали мнение представителя бундестага из партии "Альтернатива для Германии" о том, зачем Европарламент внес в резолюцию рекомендательный пункт об отключении Москвы от системы SWIFT.

Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод. Вальдемар Гердт, немецкий депутат

Политик осудил недавние российские военные учения, которые состоялись около государственной границы с Украиной. При этом он поприветствовал ответ Киева, который нашел сдержанным. Из-за ситуации ЕС призвал страны Запада отказаться от нефти и газа, поступающих из России, если на юго-востоке Украины продолжится российская агрессия. Гердт не стал уточнять информацию о том, кого он считает "третьей стороной", которой будет выгодно посеять хаос. Он напомнил, что если Берлин решит отказаться от реализации газопровода из РФ, то стране придется выплатить порядка 12 млрд евро в качестве штрафов, а также в срочном порядке искать себе замену для энергетического дефицита, который возникнет на территории государства.

Песков заявил, что SWIFT можно найти аналоги.

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