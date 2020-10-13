Неизвестные бросили в здание три горящих снаряда.

В Минске здание милиции забросали коктейлями Молотова. По данным представителей местного МВД, неизвестные атаковали здание Советского управления внутренних дел при помощи трех огнеопасных коктейлей. Инцидент зафиксирован около пяти часов утра по местному времени. Один из подожженных снарядов попал с служебный автобус. В результате инцидента транспортное средство загорелось. На данный момент на месте происшествия работает оперативная бригада.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, большинство голосова набрал Александр Лукашенко. Оппозиция считает действующим президентом Светлану Тихановскую. В первые дни митингов силовики применяли против активистов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста ведутся до сих пор. Наиболее масштабные - проводятся по выходным.

Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО.

Видео: YouTube / МВД Беларуси