В Минске силовики применили слезоточивый газ против пенсионеров

Марш пенсионеров — регулярная протестная акция в Белоруссии.

В Минске силовики применили слезоточивый газ и светошумовые патроны во время марша пенсионеров. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Он отметил, что протестующие пенсионеры вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям во время движения по проспекту Независимости — от площади Независимости до Академии наук. Они якобы кидали в полицейских бутылки и палки.

Марш пенсионеров — регулярная протестная акция в Белоруссии. Её цель — показать, что пенсионеры не поддерживают Александра Лукашенко и требуют его отставки.

Ранее мы писали, что белорусские силовики допустили применение боевого оружия против протестующих.

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