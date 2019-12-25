Советник министра обороны РФ рассказал о ведении Вашингтоном новой информационно-гибридной войны.

В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну. Такие сведения журналистам журнала "Арсенал Отечества" представил действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий. Специалист заметил, что последствия новой войны проявятся не сразу.

Эксперт рассказал, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Москвой, так как Россия способна нанести противнику неприемлемый для него ущерб за счет ядерного оружия и армии. В Минобороны уверены, что такой исход конфликта исключен на ближайшее десятилетие, пока Вашингтон занимается ведением информационно-гибридной войны.

Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным. Андрей Ильницкий, советник министра обороны РФ

Советник уточнил, что живую силу и инфраструктуру можно восстановить, но "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно". Он полагает, что последствия ментальной войны должны проявиться через одно поколение, когда сделать уже что-то будет невозможно.

Блинкен заявил о военных угрозах со стороны России и Китая.

Фото: Pixabay.com