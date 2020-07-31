В Мексике закрыли для туристов пещеру, где жили древнейшие жители Америки

Объект стал местом археологических поисков ДНК древних людей.

В Мексике закрыли для туристов пещеру, где обитали древнейшие жители Северной Америки. Об этом сообщили представители Национального института антропологии и истории (INAH). Правительство запретило путешественникам посещать объект под названием Чикиуите.

Мексиканские и иностранные ученые ищут следы ДНК древних людей в отложениях пещеры, поэтому присутствие посторонних может загрязнить археологический контекст многих тысяч лет сообщение властей Мексики

Неделю назад научный журнал Nature опубликовал материал о том, что в пещере найдено большое количество древних каменных орудий. Исследователи предположили, что эти предметы были оставлены людьми около 30 тысяч лет назад. Эти предположения удлиняют срок заселения территории Северной Америки примерно на 15 тысяч лет. В связи с ситуацией власти штата Сакатекас в центральной части Мексика объявили пещеру законсервированным объектом изучения археологов.

В Китае назвали десять самых загадочных мест России.