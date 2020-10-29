Погибшие стали жертвами преступных группировок.

В Мексике обнаружили захоронение с телами 59 пропавших без вести. Об этом сообщила руководитель Национальной комиссии по поиску Карла Осуна на пресс- конференции. Выступление чиновницы транслировалось на платформе Facebook. По данным спикера, полиция нашла массовое захоронение в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато в центральной части страны. Предположительно, в локации находятся люди, ставшие жертвами организованных преступных группировок.

Мы нашли 59 тел в тайных захоронениях. Мы продолжаем поиски Карла Осуна, глава Национальной комиссии по поиску погибших без вести в Мексике

Напомним, что к январю 2020 года Мексика насчитывала более 61 тысячи пропавших без вести. В последние годы в стране фиксируется высокий уровень насилия. В конце апреля 2020 года президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой. Он добавил, что власти страны работают над тем, чтобы изменить обстановку к лучшему.

В Мексике неизвестные забросали гранатами жилой дом.

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