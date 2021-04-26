В МИД Германии предостерегли от курса конфронтации с Россией

В Германии считают, что мировым лидерам стоит наладить отношения с Москвой.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег мировое сообщество от конфронтации с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, информирует ТАСС.

Также Маас подчеркнул, что ФРГ стремится к диалогу и добрососедству с РФ.

Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией. Хайко Маас, глава МИД Германии

Дипломат отметил, что Берлин считает хитрецами те страны, которые требуют вводить новые ограничения против Москвы. По его мнению, эти меры не несут никакой пользы.

Также Маас заявил, что странам Запада следует как можно скорее наладить отношения с Россией, чтобы избежать серьезного конфликта и дальнейших провокаций.

Ранее США из-за угрозы России развернули в Германии новые системы ПВО.

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