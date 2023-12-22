В Луганске задержали гражданина Украины, оказывавшего финансовую поддержку полку "Азов"*

Мужчина пойман при силовой поддержке Росгвардии.

Российские силовики задержали в городе Луганске украинского гражданина, который оказывал финансовую поддержку запрещенному на территории страны военизированному националистическому полку "Азов", который признан террористической, экстремистской организацией и его деятельность запрещена. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники местного следственного управления по Луганской народной республике. Операция по поимке фигуранта расследования проводилась при участии Росгвардии. В отношении иностранца ведется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Подозреваемый в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации. пресс-слкжба СК по ЛНР

В Запорожской области задержали украинского шпиона.

Фото и видео: Telegram / Следком ЛНР