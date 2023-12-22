В Запорожской области задержали украинского шпиона

Российские силовики задержали на территории Запорожской области завербованного Службой безопасности Украины иностранного гражданина, который собирал в новом российском регионе данные о передвижениях Вооруженных сил страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства. Известно, что подозреваемым стал украинец. В его отношении ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж. За данное преступление фигурант расследования может получить наказание в виде 20 лет лишения свободы.
По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.
пресс-служба УФСБ РФ по Запорожью
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Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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