В страшной аварии в Приозерском районе погибли трое подростков

Юноша похитил ключи у отца.

14 января на 112 километре дороги Санкт-Петербург-Сортавала-Петрозаводск случилась страшная авария, повлекшая за собой сразу несколько жертв. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как стало известно, 16-летний подросток без ведома родителей сел за руль автомобиля "Фольксваген Пассат", взяв с собой двух своих друзей. В какой-то момент водитель без прав не справился с управлением и улетел в кювет, где врезался в деревья.

В результате столкновения юноша скончался от полученных травм на месте происшествия. Его пассажиров 15-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека также спасти не удалось. Погибшие были жителями Приозерского района Ленинградской области.

Причиной данного ДТП послужило отсутствие должного контроля со стороны взрослых за несовершеннолетними. Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД Россиипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерь двух и более лиц". Расследование продолжается.