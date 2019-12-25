В Ленобласти нашли обломки немецкого самолета времен ВОВ

Там же были найдены пилотка, часы, останки немецкого летчика.

В лесах Ленинградской области нашли обломки немецкого самолета. Возраст их ориентировочно составляет около 70 лет. Обломки обнаружил спец-отряд из Петербурга "Крылья Родины". Поисковики рассказали о поисках, которые проходили несколько лет назад.

В Instagram поисковики рассказали, что 4 ноября 2018 года шли на место падения советского истребителя, о котором им рассказали местные жители. По пути заметили интересную воронку, поросшую внушительным слоем мха. Ее хотели пройти мимо, но увидели на отвале человеческие кости. По обломкам, найденным вокруг воронки, стало понятно, что это немецкий самолёт Юнкерс 88-А4.

Поисковики пришли к выводу, что еще лет 40 назад части самолета были растащены на металлолом. В грунте тем не менее нашли суконную пилотку Люфтваффе, пряжки пристяжной системы парашюта, сильно окислившийся личный жетон одного из членов экипажа, стальной каркас от ранца парашюта.





В 80 метрах от первой воронки была найдена и вторая, на глубине 4-5 метров начали прощупываться фрагменты металла. Так как все происходило в болотной местности, было принято решение укрепить стены воронок и вернуться к работам зимой.

К работам вернулись в конце января 2019 года. В первой̆ воронке на глубине полтора метра начали попадаться фрагменты человеческих тел. Болото сохранило не только кости, но и мягкие ткани.

Всё находилось в перемешанном состоянии, что подтверждало версию о том, что мы не первые, кто нашёл этот самолёт. Крылья Родины

На глубине около 5 метров были обнаружены:

- Наручные часы из серого металла со стальным ремешком с надписью: D.R.G.M. на замке;

- Наручные часы из желтого металла с кожаным ремешком;

- Штурманская линейка;

- Две пары летных очков;

- Галстук черного цвета;

- Сильнодеформированные сигнальные патроны белого огня 3 шт.;

- Фуражка офицерская;

- Поясной кожаный ремень с пряжкой Люфтвафе, на ремне имелось клеймо первой бомбардировачной эскадры Люфтвафе;

- Сильнодеформированный сигнальный пистолет Вальтер с отломанной рукоятью;

- Фрагменты брезентовых комбинезонов;

- Пара кожаных мужских туфель 42 размера фирмы Саламандер.

Ранее поисковики нашли в Ленобласти место погребения 70 жертв политических репрессий.

Фото: Instagram/ air_archeology