В "Ленфильме" вспомнили лучшие роли Бориса Клюева

Актер скончался на 77-м году жизни от онкологического заболевания.

На киностудии "Ленфильм" выразили соболезнования родным и близким Бориса Клюева. Знаменитый "граф Рошфор" умер 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими актера, его коллегами и соратниками, миллионами поклонников", – говорится в сообщении пресс-службы студии.

За полвека творческой карьеры Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра. Он сыграл более 70 ролей классического и современного репертуара. В их числе роли в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971) и "Хождение по мукам" (1974).

Помимо прочего, Клюев много снимался на "Ленфильме". Одной из самых известных его ролей стала роль Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Кроме того, актер играл в таких фильмах студии, как "Моонзунд", "Царская охота", "Гений" и др.

Прощание с Народным артистом России Борисом Клюевым состоится 4 сентября в здании Малого театра. После его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее мы публиковали подробную информацию о Борисе Клюеве.

Фото: пресс-служба "Ленфильма"