Латвия: Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС

Кришьянис Кариньш призвал ЕС сохранять спокойствие и бороться с проблемой беженцев.

В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против Евросоюза. Такое заявление на брифинге перед журналистами сделал глава местного правительства Кришьянис Кариньш. Он прокомментировал увеличение потока нелегальных мигрантов, идущих через государственную границу с Минском в ЕС. Чиновник заметил, что в борьбе с кризисом Рига планирует действовать решительно.

Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС. Первый шаг был в направлении Литвы, Латвия – следующая цель. Мы не должны позволять мигрантам, оказавшимся в Белоруссии, нелегально пересекать нашу границу. Это внешний рубеж ЕС. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Чиновник заметил, что ситуация на границе только обостряется. Латвия призвала страны ЕС держаться вместе и сохранять спокойствие. С 11 августа в регионе объявлен режим ЧС. Пограничники привлекли к работе по пресечению границы беженцами Национальные вооруженные силы.

Польша усилит охрану границы с Белоруссией.

Фото: Twiiter / Valdības māja