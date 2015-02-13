В МИД Украины считают, что всю воду потратили российские военные.

Условия, которые украинские власти выдвинули по поводу возобновления поставок воды в Крым, являются возмутительными. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, пишет "РИА Новости".

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в высоких тратах воды в Крыму виноваты военнослужащие России. Также он подчеркнул, восстановление подачи воды состоится только в случае "демилитаризации и деоккупации" региона.

Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило. Александр Молохов для "РИА Новости"

Напомним, в апреле 2014 года Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Крым. В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о предоставлении Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение надежного водоснабжения Крыма.

Ранее генерал ВСУ предрек Киеву потерю доступа к Черному и Азовскому морям.

Фото: pixabay.com

