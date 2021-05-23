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Генерал ВСУ предрек Киеву потерю доступа к Черному и Азовскому морям

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Он считает, что некоторые регионы страны хотят объединиться в Новороссию.

Украина может потерять выход к Черному и Азовскому морям. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Youtube-каналу "Апостроф".

По его словам, в настоящее время все еще сохраняется угроза создания Новороссии. Муженко считает, что ее могут образовать Херсонская область, Одесса, а также Северо-Крымский канал.

Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации. По большому счету, и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации.

Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба ВСУ

Военный отметил, что такого же мнения  придерживаются его коллеги из США – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Ранее украинский экс-министр заявил о деградации страны.

Видео: Youtube / Апостроф TV

Теги: виктор муженко, всу, украина, черное море
Категории: Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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