Генерал ВСУ предрек Киеву потерю доступа к Черному и Азовскому морям

Украина может потерять выход к Черному и Азовскому морям. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Youtube-каналу "Апостроф".
По его словам, в настоящее время все еще сохраняется угроза создания Новороссии. Муженко считает, что ее могут образовать Херсонская область, Одесса, а также Северо-Крымский канал.
Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации. По большому счету, и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации.
Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба ВСУ
Военный отметил, что такого же мнения придерживаются его коллеги из США – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Ранее украинский экс-министр заявил о деградации страны.
Видео: Youtube / Апостроф TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все