Генерал ВСУ предрек Киеву потерю доступа к Черному и Азовскому морям

Он считает, что некоторые регионы страны хотят объединиться в Новороссию.

Украина может потерять выход к Черному и Азовскому морям. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Youtube-каналу "Апостроф".

По его словам, в настоящее время все еще сохраняется угроза создания Новороссии. Муженко считает, что ее могут образовать Херсонская область, Одесса, а также Северо-Крымский канал.

Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации. По большому счету, и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации. Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба ВСУ

Военный отметил, что такого же мнения придерживаются его коллеги из США – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Ранее украинский экс-министр заявил о деградации страны.

Видео: Youtube / Апостроф TV