Виктор Суслов напомнил о бедности граждан Украины.

Украинский экс-министр по экономике заявил о деградации страны. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ" сделал Виктор Суслов. По мнению эксперта, негативные процессы начались после государственного переворота в 2014 году.

Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада. Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины

Гость программы объяснил журналистам, что после госпереворота темпы деградации страны значительно ускорились. Суслов ранее говорил о том, что Киев должен опасаться серьезного социально-политического кризиса. По мнению специалиста, это произойдет из-за крайнего обнищания населения.

Экс-министр экономики Украины предсказал стране дефолт.

Видео: YouTube / НАШ