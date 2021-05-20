Украинский экс-министр заявил о деградации страны

Украинский экс-министр по экономике заявил о деградации страны. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ" сделал Виктор Суслов. По мнению эксперта, негативные процессы начались после государственного переворота в 2014 году.
Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада.
Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины
Гость программы объяснил журналистам, что после госпереворота темпы деградации страны значительно ускорились. Суслов ранее говорил о том, что Киев должен опасаться серьезного социально-политического кризиса. По мнению специалиста, это произойдет из-за крайнего обнищания населения.
Экс-министр экономики Украины предсказал стране дефолт.
Видео: YouTube / НАШ
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