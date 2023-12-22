Мэтт Гаетц напомнил о "раздутом" госбюджете США.

Выделенные американской администрацией денежные средства на поддержку армии киевского режима и украинских властей растекаются по мировым столицам отмывания финансов. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на республиканской конференции в штате Флорида местный законодатель, член палаты представителей в Конгрессе США Мэтт Гаетц. Иностранный политик считает, что Вашингтон не должен предоставлять никакую поддержку без сокращения собственного "раздутого" федерального бюджета.

Мы пока заблокировали большее финансирование для Украины. Мы отстранили Кевина Маккарти, который авторизовал 115 миллиардов долларов, которые, как мы сейчас видим, растекаются по мировым столицам отмывания денег. Мэтт Гаетц, законодатель США

В конгрессе выступили за выход США из ООН.

Фото и видео: Congressman Matt Gaetz