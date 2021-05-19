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В Конгрессе США призвали бойкотировать Олимпиаду в Китае

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Нэнси Пелоси считает, что страны должны объединиться ради протеста против действий Пекина.

В американском Конгрессе призвали бойкотировать Олимпиаду в Китае. С таким призывом на заседании выступила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она рассказала законодателям  о том, что международному сообществу следует отказаться от участия в Играх, проводимых в Пекине.

Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай...Лидеры ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх.

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США

В Twitter-аккаунте пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил Пелоси. Дипломат заявил, что Пекин выступает решительно против политизации спорта. В Китае заметили, что позиция спикера палаты представителей противоречит духу Олимпийской хартии, а также негативно сказывается на праве спортсменов на честную борьбу.

В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до летней Олимпиады.

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: китай, конгресс, нэнси пелоси, олимпиада
Категории: Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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