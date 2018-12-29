В Коломягах под окнами многоэтажки найден труп

Личность петербуржца выясняется.

В историческом районе Петербурга Коломягах местные жители заметили на улице труп человека. По данным очевидцев, жертва лежит под окнами многоэтажного дома. На место вызваны экстренные службы и полиция.

Инцидент произошел по улице Щербакова у дома 14 корпус 2. По неподтвержденным данным, мужчина погиб. В обстоятельствах произошедшего разбираются оперативники.

Напомним, что Смольный купит у местного бизнесмена помещение в Адмиралтейском районе под детсад.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб