В Коломягах под окнами многоэтажки найден труп

В историческом районе Петербурга Коломягах местные жители заметили на улице труп человека. По данным очевидцев, жертва лежит под окнами многоэтажного дома. На место вызваны экстренные службы и полиция.
Инцидент произошел по улице Щербакова у дома 14 корпус 2. По неподтвержденным данным, мужчина погиб. В обстоятельствах произошедшего разбираются оперативники.
Напомним, что Смольный купит у местного бизнесмена помещение в Адмиралтейском районе под детсад.
Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
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