Смольный купит у местного бизнесмена помещение в Адмиралтейском районе под детсад

О сделке сообщает на сайте госзакупок.

Смольный приобретет у бизнесмена Бориса Ротенберга помещение в Адмиралтейском районе. Правительство планирует переоборудовать здание на Большой Подъяческой улице в детский сад. Под данные нужды отдадут четыре первых этажа дома. Сведения размещены на официальном сайте государственных закупок.

Известно, что территория объекта занимает 1,3 тысячи квадратных метров. По какой причине чиновники заинтересовались созданием детского садика в данном районе, в котором чрезмерной проблемы в местах для юных воспитанников не возникает, остается открытым.

Организатором закупки является Комитет по имущественным отношениям.

Напомним, что за ночь из Центрального района вывезли 5 тысяч кубометров снега.

Фото: Piter.tv