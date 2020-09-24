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В Китае заявили, что уважают выбор народа Белоруссии

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МИД КНР прокомментировал проведенную инаугурацию Александра Лукашенко.

В Китае заявили, что уважают выбор народа Белоруссии. Таким образом тайную инаугурацию Александра Лукашенко прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь. Чиновник рассказал об этом журналистам 24 сентября во время брифинга.

Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Пекин уверен в том, что под управлением Александра Лукашенко республика сможет восстановить политическую стабильность. 

МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко.

Видео: AP Archive

Теги: александр лукашенко, белоруссия, инаугурация, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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