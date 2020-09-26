Борт разбился в горной местности.

В Китае три человека погибли при крушении вертолета. Об этом сообщили местные журналисты. По данным СМИ, трагедия произошла в горной местности провинции Сычуань на юго-западе страны. О гибели пассажиров борта заявили правоохранительные органы.

Известно, что воздушное судно упало в Тибетско-Цянском автономном округе, около границы уездов Хэйшуй и Маосянь. Упавший вертолет находился в собственности частного перевозчика из Шэньчжэня.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего. Устанавливаются причины.

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Видео: YT / 中国新闻China News, Ghookhani News