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Лукашенко: Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая

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Белорусский политик встретился с послом КНР в Минске.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая. Об этом политик рассказал коллеге из Пекина Цуй Цимину. Китайский посол с визитом находится в Минске. Он завершает свою дипломатическую миссию в республике. Александр Лукашенко выразил дипломату благодарность в поддержке белорусских властей за последнее время.

Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики , моему давнему другу, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что в Минске у Пекина есть надежные друзья, а Китай всегда будет для Белоруссии дружественным государством. Китайский посол также выразил благодарность политику. Он заявил, что все 2400 дней работы ощущал "глубокие дружественные чувства" белорусского народа к нему и нации КНР в целом.

В Китае заявили, что уважают выбор народа Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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