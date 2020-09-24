Лукашенко: Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая

Белорусский политик встретился с послом КНР в Минске.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая. Об этом политик рассказал коллеге из Пекина Цуй Цимину. Китайский посол с визитом находится в Минске. Он завершает свою дипломатическую миссию в республике. Александр Лукашенко выразил дипломату благодарность в поддержке белорусских властей за последнее время.

Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики , моему давнему другу, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что в Минске у Пекина есть надежные друзья, а Китай всегда будет для Белоруссии дружественным государством. Китайский посол также выразил благодарность политику. Он заявил, что все 2400 дней работы ощущал "глубокие дружественные чувства" белорусского народа к нему и нации КНР в целом.

В Китае заявили, что уважают выбор народа Белоруссии.

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