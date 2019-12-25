В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко

Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин может позвонить и поздравить коллегу.

В среду, 23 сентября, стало известно, что правительство России решило воздержать от комментариев инаугурации Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин может позвонить и поздравить коллегу.

Напоним, что сегодня Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах.

Ранее мы сообщали о том, что Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко.

Фото:kremlin.ru